تشييع جثماني سليماني والمهندس في طهران

طهران ـ د ب أ: أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صباح أمس في طهران، صلاة الجنازة على جثامين القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقتلى القصف الأميركي الذي استهدفهما في العراق. وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في مراسم التشييع. كما من المتوقع أن يشارك الملايين في فعاليات في أنحاء ايران لتأبين سليماني، قبل أن يتم دفنه اليوم الثلاثاء في بلدته كرمان جنوب شرق ايران. وتمت إذاعة صلاة الجنازة مباشرة على معظم القنوات التليفزيونية الإيرانية. ووفقا لوكالة تسنيم، فإن الجثامين وصلت مساء أمس الاول إلى طهران على متن طائرة قادمة من مدينة مشهد. وتم إغلاق العديد من شوارع وسط العاصمة أمام حركة السيارات بسبب العدد الضخم للحشود. كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها.

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