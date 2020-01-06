العراق يضع الخطوات الأولى لسحب القوات الأجنبية.. واشنطن تهدد بفرض عقوبات ولندن ليس لديها خطط وباريس تطالب بوقت للتباحث

(التعاون الخليجي): نتابع التطورات وندعو إلى عدم التصعيد

بغداد ـ عواصم ـ وكالات: قال عبد الكريم خلف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية إن السلطات العراقية بدأت إعداد آلية لسحب القوات الأجنبية من العراق. في حين أعربت واشنطن عن خيبة أملها بينما رفض الرئيس الاميركي فكرة الخروج من العراق، مهددا بفرض عقوبات كبيرة، في وقت قالت فيه لندن أنها لا تمتلك خططا لفرض عقوبات، بينما طالبت باريس بوقت للتباحث في شأن خروج القوات الاجنبية من العراق.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية في مؤتمر صحفي في بغداد أمس “لقد أعدت الحكومة العراقية لبدء انسحاب القوات الأميركية من العراق، ومن الآن ستقتصر أنشطة التحالف الدولي في العراق على المشاورات العسكرية، أما الجنود المسلحون فسوف يغادرون العراق، الضربة الأميركية الأخيرة هي تصرف أحمق لايمكن السكوت عنه”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية قيدت الحركة البرية والجوية لقوات التحالف الدولي ولن تسمح لها بالتحرك في أي مكان”. ووفقا لعبد الكريم خلف، فقد نفذ الأميركيون عملياتهم العسكرية بمفردهم، دون إبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة. وبعد مقتل سليماني وافق البرلمان العراقي أمس الاول على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كل القوات الأجنبية في العراق مما يعكس مخاوف الكثيرين في العراق من أن تزج الضربة الأميركية بهم في حرب كبرى بين قوتين أكبر من بلدهما يحتدم بينهما الخلاف منذ وقت طويل في العراق ومختلف أنحاء المنطقة، وتوعد ترامب العراق بعقوبات لن تشهد لها مثيل.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء امس الاول عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهددا بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان “إن الذهاب إلى الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة على الإطلاق، وأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لبناء قاعدة في تلك البلاد”. وأضاف ترامب،اثناء عودته من فلوريدا، “لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأميركية.

وتابع الرئيس الأميركي “إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم يحدث ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل. إنها ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيئ”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار البرلمان العراقي حول سحب القوات الأجنبية من العراق وقطع العلاقات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش. وجاء في بيان الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، لوكالة “سبوتنيك”: الروسية “الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء الإجراءات التي اتخذت في مجلس النواب العراقي. إذ ننتظر المزيد من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية والآثار المترتبة على قرار، نحث القادة العراقيين مرة أخرى على تقييم أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين واستمرار وجود التحالف العالمي من أجل المعركة ضد داعش”.

في السياق، أعلنت بريطانيا، أنها لا تنوي فرض عقوبات على العراق. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، “ليست لدينا خطط لفرض عقوبات على العراق”. من جهتها، دعت باريس بغداد، لإعطاء وقت للتباحث حول مسألة إخراج القوات الأجنبية من العراق بعد تصويت البرلمان بإلزام الحكومة بإخراج تلك القوات وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي ضد “داعش”.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي “تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون، تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، في ظل احترام السيادة العراقية”. وذكر البيان أن ماكرون دعا، عبر لودريان “لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع”.

الى ذلك، صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني بأن دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق. ودعا الزياني، في بيان نشر مساء امس الاول، الأطراف المعنية إلى “التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، المتوترة أصلا، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها”. وأهاب بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته “لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم”.

من جهة اخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة في العراق عادل عبد المهدي أن العراق يعيش ظروفا صعبة تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للعراق للحفاظ على سلامتها. وقال عبد المهدي، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إن “هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية”. ولفت إلى أن “واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق”. وقال :”لقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه، ووضعت الحكومة في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة، وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن”. وأكد أن “هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية، التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة”.