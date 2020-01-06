مكتب رئيس حكومة اقليم كردستان يصدر توضيحا بشأن خبر نشر حول اغتيال سليماني

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، الاثنين، توضيحا بشأن خبر نشر حول اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، مبينا ان الخبر مفبرك وعار عن الصحة.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صحيفة كيهان الايرانية ادعت بانه خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الامريكي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة (شكر البارزاني الوزير على التعاون الوثيق بين اربيل وواشنطن بخصوص قضية إغتيال الجنرال سليماني)".
واضاف ان "هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة"، معربا عن اسفه "لنشر مثل هكذا اكاذيب في بعض المواقع".
وتابع ان "مسرور بارزاني عبر خلال الاتصال عن قلقه من تدهور الاوضاع في المنطقة كما اكد على التهدئة وعدم التصعيد"، لافتا الى انه "تم التباحث فقط حول العلاقات بين اقليم كردستان والولايات المتحدة ولم يتطرقا الى الخبر المفبرك من قبل صحيفة كيهان".
وطالب المكتب "المسؤولين في الصحيفة المذكورة بتوضيح اسباب نشرهم لهذا الخبر الكاذب".
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