وزير الدفاع الامريكي: لا يوجد لدينا خطط للانسحاب من العراق

اعلن وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، الاثنين، انه لا يوجد لدى بلاده خطط للانسحاب من العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن اسبر قوله ان "فريقه يحاول معرفة المزيد عن رسالة الانسحاب من العراق".

واضاف "لا يوجد لدينا خطط للانسحاب"، مشيرا الى ان "الامر قد يكون عن اعادة انتشار وليس الانسحاب".

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وانتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة.

فيما اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، انها لا يمكن تأكيد صحة رسالة الانسحاب من العراق.