'شيفرون' تجلي موظفيها من شمال العراق

ذكرت وسائل اعلامية، أن شركة "شيفرون كورب" الأمريكية للنفط، قد أجلت اليوم الاثنين موظفيها الأجانب عن شمال العراق في إجراء احترازي.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم الشركة إن "مجموعة صغيرة من الموظفين والمتعاقدين الأجانب غادروا مؤقتا مناطق عمليات الشركة في إقليم كردستان كإجراء احترازي"، مشيرة الى ان "العمل مستمرة بالموظفين المحليين وأن العاملين الأجانب يعملون عن بعد".

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ولشركة النفط الأمريكية الكبرى عملية محدودة في العراق من المتوقع أن تبدأ بإنتاج 200 ألف برميل من النفط يوميا بحلول منتصف العام.

وبهذه الخطوة انضمت الشركة الأمريكية إلى غيرها من الشركات النفطية الكبرى التي سحبت موظفيها في أعقاب مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.