طيران امريكي يحلق وسط بغداد

افاد مصدر أمني، الاثنين، بتحليق الطيران الامريكي فوق المنطقة الخضراء وعدد من مناطق بغداد. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "الطيران الامريكي حلق منذ ساعات فوق السفارة الامريكية وبعض مناطق بغداد". Advertisements وأوضح المصدر، أن "التحليق مستمر دون ذكر المزيد من التفاصيل". وانتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة، فيما اشارت الى انها ستكثف من التحليق في الليل ببغداد لهذا الغرض.

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