البنتاغون: لا يمكننا تأكيد صحة رسالة الانسحاب من العراق بالوقت الحالي

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، الاثنين، انها لا يمكن تأكيد صحة رسالة الانسحاب من العراق. وقال متحدث باسم البنتاغون، إنه "لا يمكنه على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق". وانتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة.

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