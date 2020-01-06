بالوثيقة.. المارينز تخاطب العمليات المشتركة بشأن انسحابها من العراق بشكل آمن

ابلغت قوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة.

وجاء في الوثيقة التي وجهها عميد بقوات مشاة البحرية الاميركية "المارينز"، ويليام سيلي الثالث، انه "احتراما لسيادة العراق وحسب ما طلب البرلمان ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوات المهام المشتركة- عملية العزم الصلب باعادة تمركز القوات خلال الايام والاسابيع القادمة.

واضاف انه "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء في بغداد"، مشيرا الى ان "قسم من هذه الطائرات ستكون لغرض المرافقة والحماية فقط".

وتابع "ستقوم قوات التحالف باتخاذ كافة الاجراءات للتقليل وتخفيف الازعاج للعامة"، موضحا ان "هذه المهمات ستتم خلال ساعات الليل والذي سوف يساعد على زيادة الحيطة ولم يفهم الانساحاب على انه يتم جلب المزيد من القوات".

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واكد "سنبدأ بتنفيذ المرحلة القادمة من العمليات"، لافتا الى "قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جهوزيتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة داعش، فاننا نحترم القرار السيادي والذي طالب برحيلنا".

وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.