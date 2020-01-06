عبد المهدي يبين نظيره الهولندي قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، مع نظيره الهولندي مارك روته قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية واسبابه وأهمية تنفيذه.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهديتلقى ، مساء اليوم ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته"، مبينا انه "جرى التداول في تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة في المنطقة ، والعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين ضد الارهاب".

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وبين عبد المهدي "قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الأجنبية ، واسبابه وأهمية تنفيذه"، مؤكدا "حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون ايجابية".

وابدى رئيس الوزراء الهولندي "رغبة بلاده بإستمرار جهود التعاون المشترك ضد الارهاب وتطوير العلاقات بين البلدين، والدعوة للعمل على تخفيف التوتر وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة والعالم".