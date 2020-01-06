تحرير سرت وتفاقم عزلة تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 6 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وكاتبة ألمانية: تركيا تفاقم عزلتها الدولية بالتدخل في ليبيا، وسفير أمريكا بألمانيا: إيران تجبر مواطنيها على التظاهر ضد مقتل سليماني، وتوقيع ميثاق تأسيس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومقتل سليماني.. بومبيو المهندس بضوء أخضر من ترامب، ومحكمة ليبية توقف مذكرتي السراج وأردوغان، ودول "البحر الأحمر" وخليج عدن.. تحالف استراتيجي لتأمين الملاحة، وجنازة سليماني بطهران.. خامنئي يبكي وقادة حرسه الثوري يهددون، والجيش الليبي يسيطر على محيط سرت، ولندن وبغداد تبحثان سبل تهدئة التوتر في الشرق الأوسط، و"الطاقة الذرية": سنرصد أي تطورات بعد إعلان إيران النووي، والجبهة الشعبية الفلسطينية تدعو الليبيين لمقاومة التدخل التركي، وأمريكا تحذر رعاياها بإسرائيل من هجمات محتملة، وكاتبة ألمانية: تركيا تفاقم عزلتها الدولية بالتدخل في ليبيا.

وفي الاقتصاد: حزب داود أوغلو يحمل أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي، توترات الشرق الأوسط تهبط بالأسهم الأمريكية عند الفتح، وبعد التزام العراق ونيجيريا.. إنتاج نفط أوبك يهبط، وسيارات القراصنة تغزو شوارع إسطنبول.. آخر تداعيات "رعونة" أردوغان، والإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع التشيك، وخبير اقتصادي للمستثمرين في تركيا: ترقبوا الإفلاس، وتلفزيون "رخيص" يثير ضجة حول الملياردير زوكربيرج.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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