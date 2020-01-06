الكويت تطالب بخفض التصعيد في المنطقة وضبط النفس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الكويت، مساء الإثنين، بضرورة خفض التصعيد والنأي بالمنطقة عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس ضمانا لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك على خلفية مقتل الإرهابي قاسم سليماني في غارة أمريكية استهدفته بالعراق. جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرصها على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبهما.

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