توقعات ميشال حايك تثير الجدل.. وفاة نجوى قاسم ومقتل قاسم سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت توقعات ميشال حايك لعام 2020 جدلا واسعا بين متابعيه من لبنان والوطن العربي، بعد وقوع عدد من الحوادث التي لمّح لها الحايك كجزء من تنبؤات العام الجديد خلال استضافته على شاشة MTV اللبنانية.

وربط المتابعون وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى القاسم، بتوقعات حايك بأن "وجهاً لبنانياً في الإمارات سيتصدر الأخبار"، إذ توفيت الإعلامية في قناة العربية عن عمر يناهز الـ51 في دبي الخميس 2 يناير/كانون الثاني.

وفي نفس المقابلة على قناة MTV تكهن ميشال حايك بمخاوف تحيط بقاسم سليماني، إذ قال "قاسم سليماني يوسع دائرة الخوف حوله ومنه وعليه"، أمّا بالنسبة إلى العراق، فتوقع حايك: "غليان في مطارات العراق".

وكان قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس قتلا في غارة أمريكية في بغداد.

وتميزت توقعات حايك بكونها سلبية في معظمها وتنذر بأحداث مرعبة تطال لبنان والمنطقة العربية.