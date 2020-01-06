خبير عسكري يكشف عن محاولات لإسقاط الجنوب بيد تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

كشف الخبير العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، عن محاولات لإسقاط الجنوب بيد تركيا عبر الشرعية التي يسيطر عليها الإصلاح المعروف بولاءه لتركيا وقطر .



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وقال النسي في تغريدة له بتويتر، "سقط الشمال بيد ايران عبر الحوثي والان يريدون إسقاط الجنوب بيد تركيا عبر الشرعية مع فارق ان الشماليين اقتنعوا بهذا والجنوبيين لن يقتنعوا ولن يستسلموا" .

وأضاف "فلنشاهد ماذا عملت ايران في الشمال وستعمل تركيا أسوا منه اذا سيطرت على الجنوب" .. مؤكداً أن على الجنوبيين محاربة الشرعية مثلما حاربوا الحوثي .

وتواصل قيادات حكومية جهودها لإيجاد موطئ قدم لتركيا في المحافظات الجنوبية المحررة من خلال التوقيع على إتفاقيات فنية ومعاهدات تسمح لها بإرسال خبراء، في وقت كشفت وثيقة تم تداولها مؤخراً عن دخول ضباط في الإستخبارات التركية إلى المهرة عبر منفذ صرفيت بالمهرة .