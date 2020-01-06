وزير الخارجية التركي يصل إلى الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اليوم الإثنين إلى الجزائر .



وقال التلفزيون الجزئاري الرسمي، أن أوغلو سيشارك ممثلاً عن بلاده في اجتماع يضم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

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وفي وقت سابق، عقد الرئيس الجزائري، اجتماعا مع السراج، وبحثا آخر التطورات على الساحة الليبية، والقرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا.

وذكر المكتب الرئاسي الجزائري، أن اللقاء جاء بعد ساعات من مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا فيها الطرفان إلى "وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا".

وتأتي اللقاءات في الجزائر غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عسكريي بلاده بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق، التي تخوض منذ أبريل الماضي معركة عسكرية ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الزاحفة على طرابلس.