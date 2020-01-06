مجلس الأمن الدولي قلق من التصعيد التدخل التركي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعرب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا، والتدخل الخارجي الذي من شأنه إطالة أمد الأزمة الليبية، في إشارة إلى التدخل التركي .



جاء ذلك عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها أنه بدأ بإرسال الجنود الأتراك إلى طرابلس لمساندة حكومة فايز السراج .

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: "إن دولا كثيرة للغاية تتدخل في شؤون ذلك البلد".

Advertisements

وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة: "أبقوا بعيدا عن ليبيا".

وقبل أسابيع، كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، في تصريحات صحفية، توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلا أن مجلس النواب الليبي رفض على الفور الاتفاق المبرم بين السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري، واصفا إياه بأنه "خيانة عظمى".

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بأي حقوق لتركيا في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، لأنها لا تملك امتدادا بحريا فيه.