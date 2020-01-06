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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. إحالة وافد تركي حاول سرقة آثار قديمة إلى القضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أحالت النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين وافد تركي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين، إلى المحكمة الجنائية في الدولة المقدسة.
وألقت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، القبض على الوافد التركي في نوفمبر العام الماضي، بينما كان يحاول سرقة آثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائن في حي أم الجود، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
وبحسب إرم نيوم، تمكن المتهم من التسلل إلى المعرض قبيل الفجر، عبر دورات المياه، وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية لإتلافها للوصول إلى الآثار وسرقتها ثم الهرب.
وفي حال إدانة الوافد التركي فإنه سيواجه 3 سنوات سجنا وغرامة 300 ألف ريال سعودي، بحسب أحد المحامين في المملكة.
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