مجلس جامعة عدن يناقش خطته للعام 2020.. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش مجلس جامعة عدن، في دورته السابعة لشهري نوفمبر وديسمبر 2019 التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور، الخضر ناصر لصور، عديد من القضايا الهامة والمتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية ومشروع خطة عمل مجلس الجامعة للعام الجديد (2020م).



في الإجتماع، قال لصور، أن جامعة عدن ستشهد هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والثقافية والطلابية بمناسبة مرور (50) عامًا على تأسيس جامعة عدن .. مؤكداً على إقامة العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل للاحتفاء بهذه المناسبة، وهذا الحدث التاريخي الأبرز على مستوى الجامعات المحلية، وحث الجميع التحلي بروح الفريق الواحد والتعاون البناء في سبيل تطوير العمل الأكاديمي والإداري للجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الجامعة وما تقدموا به من تقارير إنجاز خلال العام المنصرم، وجهودهم المبذولة لتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات منتسبي جامعة عدن.

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وناقش المجلس في اجتماعه مشروع خطة عمل مجلس الجامعة للعام الجديد 2020م ومحاضر الأقسام العلمية، ومجالس الكليات والتقويم الجامعي للعام الجديد.

واستمع الحاضرين إلى تقرير مفصل عن سير إجراءات التنسيق والقيد للطلاب المقبولين في عموم كليات الجامعة للعام الجامعي (2019-2020م) والصعوبات التي واجهت عمليات التنسيق والقيد، بالإضافة إلى الإحصائيات الشاملة عن أعداد المقبولين في عموم الجامعة.