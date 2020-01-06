ستولتنبرغ يدعوالحلفاء إلى ضبط النفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

دعاالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين إيران، إلى ”تجنب مزيد من العنف والاستفزازات“ بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ ”أثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على إيران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات“.