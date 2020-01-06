روحاني عبر" تويتر " أولئك الذين يشيرون الى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الإثنين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بقصف 52 موقعا أثريا وثقافيا في إيران، في حال قامت بمهاجمة قواعد أمريكية أو استهداف مصالحها في المنطقة.

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وكتب روحاني في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”أولئك الذين يشيرون الى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 1988 وأدت الى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق)“.