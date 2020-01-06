شكرا لقرائتكم رسميا.. الجيش الأميركي يبلغ العراق بإجراءات الخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

في التفاصيل، أفادت الرسالة الأميركية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

بدورها، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الرسالة الأميركية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي.

فيما أعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أميركية على العراق.

من جهته، أعلن البنتاغون، أنه ليس بإمكانه تأكيد صحة الرسالة بشأن العراق في الوقت الحالي.

العراق لأميركا: نرغب بالعمل سوياً

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كان التقى، الاثنين، بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

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قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

وأكد مكتب عبدالمهدي في بيان ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، مشدداً على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة.

كما ذكر البيان أن العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة، مشيرا إلى السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور، وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع.

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

ثمن القاعدة الأميركية

أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فكان هدد، الأحد، أن بلاده لن تغادر الأراضي العراقية إلا إذا دفعت بغداد ثمن القاعدة الجوية هناك، واعداً بغداد بعقوبات كبيرة إذا أجبرت قواته على المغادرة.

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

فيما أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية الاثنين، أنهم بدأوا في وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وأوضح أن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي الأحد والآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي".

كما أضاف بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".

إنهاء تواجد القوات الأجنبية

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان صوت الأحد على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

في حين حث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".

في المقابل، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب "الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف".

وأضاف أن "أولوياته القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش، إلا أن الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله حدت من قدرته على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، لذلك سيوقف التحالف تلك الأنشطة حالياً".