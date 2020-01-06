شكرا لقرائتكم وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الرسالة الأميركية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، والتي أبلغ فيها الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نية بلاده الخروج من العراق.

وبينما أكد مصدر عسكري عراقي صحة الرسالة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها.

يذكر أن معلومات كانت أفادت بأن رسالة أميركية رسمية وصلت، الاثنين، إلى البرلمان العراقي، أفادت بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

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وأكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

كما أضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

بدورها، أعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أميركية على العراق.