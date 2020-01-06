إجراءات دولية لتخفيف التصعيد في ليبيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت مصادر لـ"العربية/الحدث" مشاورات دولية، اقترحت فيها دول كبرى حزمة إجراءات لتخفيف التصعيد في ليبيا.

في التفاصيل، أكدت المعلومات حدوث مشاورات لإرسال بعثة دولية للإشراف على وقف للنار، وعدم وجود قوات أجنبية في البلاد.

كما نوّهت إلى أن تلك المشاورات تأتي في مسعى لتشكيل بعثة دولية تمنع تدفق المقاتلين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، وسط اقتراح دول أوروبية إرسال قوات لحفظ السلام في عدد من المناطق الليبية.

عناصر من ميليشيات تقاتل إلى جانب الوفاق في طرابلس (فرانس برس)

تحذير أوروبي من تفاقم الأزمة

يشار إلى أنه وعلى وقع التصعيد التركي الوشيك في ليبيا لا سيما بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته ستبدأ بالتوجه تدريجياً إلى العاصمة طرابلس، حذر الاتحاد الأوروبي من تفاقم الأزمة.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إلى حل سياسي في ليبيا محذراً من "تصعيد وشيك للعنف" حول طرابلس. وقال في بيان إنّ "الأحداث الأخيرة تشير إلى أنّ تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا".

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كما أضاف، في وقت يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اجتماعا حول ليبيا بطلب من روسيا، "أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحاً أكثر من أي وقت مضى". وتابع أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة".

ومن المتوقع أن تثار خلال جلسة مجلس الأمن قضية تصاعد النزاع بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وبين الجيش الليبي الذي أطلق منذ نيسان/إبريل معركة لطرد الميليشيات من العاصمة.

(فرانس برس)عناصر من ميليشيا الوفاق

(فرانس برس)عناصر من ميليشيا الوفاق

سرت تحت السيطرة

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي، كانت أعلنت رسمياً الاثنين، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس، بعد أن كان قد سيطر على مطارها.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، إن "العملية كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر".

كما أوضح أن الهجوم على سرت شن من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية، مشيراً إلى أن "التمهيد للسيطرة على سرت بدأ قبل أشهر باستهداف كافة المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة في المدينة عبر ضربات جوية".

ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لميليشيات الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح الاثنين.