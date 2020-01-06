المعارضة التركية تصف إرسال أردوغان قوات عسكرية لليبيا بـ"الاحتلال".. والجيش الليبي: أنقرة ترقص رقصة المذبوح.. ولن تصمد يومًا واحدًا

اعتادت تركيا مؤخرًا على انتهاك القانون الدولي بحق دول الشرق الأوسط، من خلال دعم كافة الحركات الإرهابية، ورغم التنديدات الدولية والإقليمية، وكذلك غضب المعارضة التركية من الاتفاقية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، تسمح بالتعاون العسكري بين الطرفين، إلا أن النظام التركي يتمادى في ذلك.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا، وأن الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، وهذا في ظل توترات تشهدها المنطقة بعد موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي واجهه البرلمان الليبي بالرفض، متهمًا فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالخيانة العظمى، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وتحرّكت المعارضة التركية ضد قرار أدروغان بإرسال قوات عسكرية لليبيا، إذ أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن هذا التحرك من شأنه أن يفاقم الصراع في ليبيا، حيث أكدت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي المعارض، تولاي حميد أوغولاري، أن إرسال تركيا قوات عسكرية لليبيا ليس سوى دليل دامغ على الفشل الكبير والعزلة الدولية التي تعاني منها تركيا، في ظل حكومة العدالة والتنمية. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأوضحت أوغولاري، أن الاسم الآخر لإرسال قوات عسكرية لليبيا في المفهوم الدولي هو "احتلال"، وهذا النظام يواصل إضافة صفحات سوداء في تاريخ هذه الدولة، مستنكرة: "نحن ليست لدينا حدود مع ليبيا، لكن حتى يقنع النظام الرأي العام بذلك يقول إن حدودنا مع ليبيا في خطر، وهذا لا يدعو للاندهاش، ولكن للضحك".

ووجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد تورون، رسالة إلى أردوغان: "تريد أن نوافقك على هذا من أجل من؟ هل أدى ابنك الخدمة العسكرية من أجل أبنائك وأولادك، هل انتظر وطنه، هل قال سأسيل دمي من أجل الوطن، فأنت بأي وجه ترسل أبناء الأمة لليبيا".

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بينما أكد كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن من الممكن أن يُسبب إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بفتح صفحة دموية جديدة، "أريد أن تتغير سياسة تركيا في الشرق الأوسط بنسبة 180 درجة، وأن نتعامل معهم بمحور السلام". حسبما ذكر موقع "الوطن".

وفي سياق متصل، علق العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدفع بقوات تركية إلى العاصمة طرابلس.

وقال المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "تركيا ترقص رقصة المذبوح، وتركيا تبعد آلاف الكيلومترات عن ليبيا، ودخولها في الحرب مسألة صعبة، ولا تملك حاملات الطائرات، وإذا ما تم إرسال قوات ودخلت في حرب مع مساعدة الجيش الليبي بإمكانيات جوية أكبر، لن تستطيع تركيا الصمود يوما واحدا".

وأضاف، أن جنود الجيش العربي الليبي لديهم القدرة على حسم المعركة: "حتى لو جرى إرسال جنود من تركيا فسيكونون مستشارين ولوجستيين، هم أرسلوا مرتزقة سوريين ولكن بالنسبة للقوات المسلحة التركية فلا أعتقد أنها سترسل أفرادها، لأن المسألة حساسة".

وتابع أن موقف القيادة المصرية كان جيدا، لأنه يدرك أن أمن ليبيا من أمن مصر، وأن المستهدف هو القومية والعرب وأنها خطوة نحو مصر وليست مجرد دولة، حيث يطمح تنظيم الإخوان الإرهابي إلى السيطرة على حكم الدول العربية.