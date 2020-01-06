أوضح رئيس بلدية ​عمشيت​ انطوان عيسى للنشرة حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضرر 30 ​سيارة​ نتيجة رمي مسامير على اوتوستراد عمشيت، مشيرا الى ان "هناك عدد من السيارات تضررت نتيجة وجود حفرة في الاوتوستراد وقد توسعت نتيجة ​الامطار​ الغزيرة وليس بسبب رمي مسامير"، مشددا على ان "​البلدية​ عملت على معالجة الحفرة في الليلة نفسها".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية عمشيت للنشرة: لا صحة لرمي مسامير على اوتوستراد عمشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.