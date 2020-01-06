البنتاغون يرسل 6 قاذفات B52 لقاعدة جوية بالمحيط الهندي تحسباً لأي تحرك ضد إيران

أفادت معلومات صحافية بأن ​وزارة الدفاع الأميركية​ أرسلت 6 قاذفات استراتيجية B52 إلى القاعدة الجوية في جزر دييغو غارسيا في المحيط الهنديk لتكون على أهبة الإستعداد بشأن أي تحرك ضد ​إيران​.

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