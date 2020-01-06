تلقى وزير خارجية الكويتي ​أحمد ناصر​ المحمد اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، بحثا خلاله "أهمية خفض التصعيد في المنطقة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمنها واستقرارها، وأهمية التعامل مع تطورات المنطقة بحكمة وضبط للنفس".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الكويتي يؤكد لنظيره الاميركي أهمية خفض التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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