السلطات السودانية تطلق سراح أربعة من ضباط مجلس قيادة الانقلاب عام 1989

أطلقت السلطات السودانية "سراح أربعة من ضباط مجلس قيادة الانقلاب الذي نفذه الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 1989"، مشيرةً الى ان "الاتهام سيظل موجها إلى الضباط الأربعة إلى حين انعقاد المحكمة للنظر في القضية".
وكان الضباط الأربعة ضمن مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني" الذي ضم 15 ضابطا، والذي تسلم السلطة برئاسة عمر البشير عقب انقلاب عسكري نفذه الأخير على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.
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