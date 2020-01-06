البنتاغون: لا يمكننا تأكيد صحة الرسالة بشأن العراق في الوقت الحالي

اشار ​وزارة الدفاع الأميركية​، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الوزارة، الى أنه لا يمكنها تأكيد صحة الرسالة بشأن ​العراق​ في الوقت الحالي.

وكانت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية قد أفادت بأن "​الجيش الأميركي​ أعلن في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مشيرة الى انه "في الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".