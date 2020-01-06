سلامة: الهجوم على الكلية العسكرية ربما نفذته دولة تدعم الجيش الوطني الليبي

أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، ان "هجوم الطائرة المسيرة على الكلية العسكرية التابعة ل​حكومة​ الوفاق في ​طرابلس​، ربما نفذته دولة تدعم ​الجيش الوطني​ الليبي"، ممتنعاً عن "الإفصاح عن ​الدولة​ المسؤولة عن الهجوم"، داعياً "الدول التي تساعد القوى في ليبيا إلى وقف كل أشكال التدخل الخارجي في هذا البلد".

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