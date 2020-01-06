افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "​الجيش الأميركي​ أعلن في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مشيرة الى انه "في الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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