شيفرون تجلي موظفيها الأجانب من شمال العراق وسط تصاعد التوتر

أعلنت المتحدثة باسم شركة "شيفرون" ان "الشركة قررت إجلاء موظفيها الأجانب من شمال ​العراق​ وسط تصاعد التوتر". وبحسب وكالة "​رويترز​" فإن "الشركة أجلت موظفيها كإجراء احترازي، لتنضم بذلك إلى غيرها من الشركات النفطية الكبرى التي سحبت موظفيها في أعقاب مقتل قائد لواء ​القدس​ ​قاسم قاسم​ سليماني في ضربة أميركية بالعراق".

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