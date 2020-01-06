وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر أن الولايات المتحدة لا تخطط للإنسحاب من ​العراق​، لافتاً إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المرسلة من الجنرال وليام سيلي حقيقية، ولكن لا يوجد هناك قرار للقوات الأميركية بمغادرة العراق.

وكانت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية قد أفادت بأن "​الجيش الأميركي​ أعلن في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مشيرة الى انه "في الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".