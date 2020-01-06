أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن على المصريين الوقوف بالمرصاد ضد أي محاولات للفتنة.
وخلال حضوره احتفال عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لفت إلى أن المصريين يشعرون بالقلق لكن لا من وجهة نظره لا مجال للقلق على الإطلاق.
وأشار إلى أن الرب أن "نكون في ظروف صعبة، ولكن هذا يدفعنا للإنتباه"، مؤكداً أنه طالما ما كان المصريون يداً واحدة لن يستطيع أحد القيام بأي أمر ضدهم، مضيفاً: "نحن نتعامل بشرف بزمن لا شرف فيه، والله لا يمكن إلا أن ينصر الشرفاء والطيبين".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى للمصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح: لا تسمحوا لأحد بإحداث فتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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