بلدية شارون: التوصل إلى خيوط أولية قد تكشف محطمي محول الكهرباء

أعلن رئيس بلدية ​شارون​ ​مهنا البنا​، "توصل ​الأجهزة الأمنية​ إلى خيوط أولية قد تؤدي إلى كشف محطمي محول ​الكهرباء​ في وادي شارون وسرقة قطع من داخله ​ليلة رأس السنة​"، مشيراً الى ان "​البلدية​ تعمل من أجل منع تكرار هكذا أعمال تخريبية لا تمت لأخلاق أهل شارون والجوار بصلة، وإنما تكشف حقيقة أصحاب النوايا الخبيثة الذين يعملون كخفافيش الليل، حيث يقومون بهذه الأعمال القذرة التي لا يقوم بها إلا من سولت له نفسه الحاق الضرر بأبناء بلدة شارون"، مشدداً على "أن أفضل رد على هذه الأعمال، يكون من خلال مواصلة ​بلدية شارون​ رئيسا وأعضاء، مسيرة الإنماء التي تحتاج لها البلدة على مختلف الصعد، ومن خلال الوقوف بالمرصاد وعدم التواني عن كشف أسماء وهويات كل من يثبت تورطه بهذه الأعمال الرخيصة، وهي أبعد ما تكون عن أخلاقيات أبناء بلدة شارون خصوصا والجبل عموما".

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