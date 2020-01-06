بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مع أمير قطر تميم بن حمد، في اتصال هاتفي التصعيد الأخيرة في المنطقة ومخاطر الحرب على الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قطر والعراق في هذا المجال.
وخلال الاتصال اوضح عبد المهدي "موقف حكومة العراق والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وجهود الحكومة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية وسياستها الثابتة في علاقاتها الخارجية المتوازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر امير قطر وعبد المهدي يبحثان هاتفيا التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.