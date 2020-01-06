امير قطر وعبد المهدي يبحثان هاتفيا التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب

بحث رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​، مع ​أمير قطر​ تميم بن حمد، في اتصال هاتفي التصعيد الأخيرة في المنطقة ومخاطر الحرب على الأمن والاستقرار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين قطر والعراق في هذا المجال.

وخلال الاتصال اوضح عبد المهدي "موقف حكومة العراق و​البرلمان العراقي​ من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وجهود الحكومة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية وسياستها الثابتة في علاقاتها الخارجية المتوازنة".