عبود: حملت لواء الشفافية عبر قانوني الحق بالوصول الى المعلومات والبيانات المفتوحة

اكد الوزير السابق ​فادي عبود​ أنه "لست بحاجة الى الدفاع عن ما قمت به خلال خدمتي في ​الدولة​ ويكفيني انني كنت حاملا لواء الشفافية عبر قانون الحق بالوصول الى المعلومات وبعده قانون البيانات المفتوحة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين التي لم يتبناها احد حتى اليوم ممن يطالبون ب​مكافحة الفساد​".

وفي حديث تلفزيوني، شدد عبود على اننا "نحتاج الى ​حكومة​ من وزراء يدفعون معاشات واعني بذلك كل من له خبرة في خلق فرصة عمل وفي كل التفاصيل التي لها علاقة بانشاء عمل في ​لبنان​".