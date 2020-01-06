اكد الوزير السابق فادي عبود أنه "لست بحاجة الى الدفاع عن ما قمت به خلال خدمتي في الدولة ويكفيني انني كنت حاملا لواء الشفافية عبر قانون الحق بالوصول الى المعلومات وبعده قانون البيانات المفتوحة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين التي لم يتبناها احد حتى اليوم ممن يطالبون بمكافحة الفساد".
وفي حديث تلفزيوني، شدد عبود على اننا "نحتاج الى حكومة من وزراء يدفعون معاشات واعني بذلك كل من له خبرة في خلق فرصة عمل وفي كل التفاصيل التي لها علاقة بانشاء عمل في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: حملت لواء الشفافية عبر قانوني الحق بالوصول الى المعلومات والبيانات المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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