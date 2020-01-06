سكاف: الحل ليس باستبدال أسماء معروفة بأخرى جديدة للجهات نفسها

اعتبرت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "نفس الذهنية التي انتفض عليها الشعب ورفضها تشكل ​الحكومة​ ​الجديدة​، ذهنية ​المحاصصة​ وتقاسم المصالح بين الأحزاب السياسية المسؤولة عن خراب البلد"، مؤكدة ان "الحل ليس باستبدال الأسماء المعروفة بأسماء جديدة تابعة لنفس الجهات، الحل بتشكيل حكومة مستقلين غير مرتبطين أو خاضعين لأي جهة سياسية".

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