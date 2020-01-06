قطع طرقات في المنية احتجاجا على خفض ساعات التغذية بالكهرباء

ذكرت معلومات صحافية أن محتجين على انخفاض ساعات التغذية بالتيار الكهرباء قطعوا، مساء اليوم، الطرقات في المنية ودير عمار والبداوي، داعين إلى التظاهر والاعتصام عند الساعة السادسة من صباح غد أمام ما أسموها "شركة الموت" في دير عمار، لمنع دخول أي موظف إليها.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة فوجئوا بالتقنين الجديد، بتأمين الكهرباء ساعتين نهارا و6 ساعات ليلا، أي 8 ساعات فقط. وهو ما يعتبره المحتجون "ضربا لمطالبهم بعرض الحائط".
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