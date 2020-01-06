افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "تنظيم عشرات ​المحتجين​ وقفة احتجاجية امام فرع ​مصرف لبنان​، تنديداً ب​سياسة​ حاكمه ​رياض سلامة​، وادارة ​المصارف​ تجاه المودعين وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​، وقطع المحتجون الطريق باجسادهم لبعض الوقت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان بصيدا تنديداً بالسياسات المتبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.