شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يطالب بعودة رئاسة اتحاد الصحفيين العرب الى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، نقابة الصحفيين وهيئة مكتب اتحاد الصحفيين العرب بالسعى لعودة رئاسة الاتحاد لمصر،مضيفا أنه منذ تأسيس الاتحاد توالى على رئاسته بالانتخاب منذ 1964 كلا من حسين فهمي، و أحمد بهاء الدين ، وكامل زهيري، وإبراهيم نافع من نقباء الصحفيين المصريين .

وشدد مكرم محمد أحمد، فى تصريحات لـ"الخليج 365" على ضرورة عودة رئاسة اتحاد الصحفيين العرب لدولة المقر، مشيرا الى أن مصر هى الحضن الكبير لكل البلدان العربية و أنها داعمة بقوة للاتحاد و أن وجود الاتحاد فى مصر هو قوة له و للصحافة العربية .

يذكر أن اتحاد الصحفيين العرب،مقره الدائم القاهرة ،ويضم في عضويته 19 نقابة ، وشعاره " حرية ومسئولية" تأسست لجنته التحضيرية في فبراير 1964 وعقدت اجتماعاتها بمقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة .

عقد المؤتمر العام الأول للاتحاد في فبراير 1965 بالكويت، ومؤتمره الثاني في فبراير 1968 بالقاهرة ، ومؤتمره الثالث في أبريل 1972 ببغداد، ومؤتمره الرابع في أغسطس 1974 بدمشق، ومؤتمره الخامس عام 1976 بالجزائر، ومؤتمره السادس في أبريل 1979 ببغداد، ومؤتمره السابع في مايو 1983 ببغداد، ومؤتمره الثامن في مارس 1996 بالقاهرة، ومؤتمره التاسع في أكتوبر 2000 بعمّان، ومؤتمره العاشر في أكتوبر 2004 بالقاهرة ،ومؤتمره الحادي عشر في 2008 بالقاهرة، ومؤتمره الثاني عشر في يناير 2013 بالقاهرة ومؤتمره الثالث عشر فى مايو 2016 بتونس .

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توالى على رئاسة الاتحاد بالانتخاب منذ تأسيسه عام 1964 حتى يناير عام 2013، وفق الترتيب الزمني كل من ، حسين فهمي، و أحمد بهاء الدين ، و كامل زهيري، و سعد قاسم حمودي ، وإبراهيم نافع ، وأحمد يوسف بهبهاني ، مؤيد اللامي الرئيس الحالي.