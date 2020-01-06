شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بالانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة الحمام بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب للحكومة خلال جلساته مؤخرا تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب احمد رسلان لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات، حيث أوصت اللجنة وزارة الإسكان والتنمية المحلية بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن المشروع، كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج الاقتراح فى موازنة العام المالى 19/20.

ويقضى الاقتراح المقدم من النائب أحمد رسلان بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح.

وطبقا للتقرير، فقد أوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياة بمحافظة مطروح أنه تم الانتهاء من جميع مكونات المشروع وتم تسليم 3 محطات رفع صرف صحي (المحطة الرئيسية حفر الباطن _نايل سات) إلى شركة المياة والصرف الصحي وجار حاليا استلام شبكات الانحدار تباعا وسيتم إدخال الخدمة فورا بعد. الانتهاء لافتا الى ان محطة العصافرة مقرر الانتهاء منها في 31/1/2020

وتابع: بالنسبة لإدراج قرية السلام ضمن المشروع سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية لتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة رفع صرف صحى، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الإسكان تقضى بعدم إدراج آى مشروع بخطة الهيئة القومية إلا فى حال توافر أراضى للمحطات.

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ولفت إلى أنه أثناء زيارة المحافظ لمدينة الحمام تم استعراض هذا الموضوع وأفاد النائب مقدم الاقتراح بوجود قطعة أرض لأحد المواطنين سيتم التبرع بها ونحتاج لإجراءات نقل الملكية للهىئة.

وأضاف بالنسبة لإنشاء شبكة صرف صحي بقرى البنجر سيتم مخاطبة وزير الزراعة لإمكانية الموافقة على اختيار وتخصيص قطعة أرض مناسبة تصلح لإنشاء محطة رفع ومحطة معالجة داخل كردون القرى، حيث أن الأراضي ولاية وزارة الزراعة.

وذكر التقرير أن النائب أحمد رسلان قال إن مشروع الصرف الصحى لمدينة الحمام بمطروح بدأ العمل فيه منذ عام 2005 ولم يستكمل حتى الآن بسبب تاخرالهيئة، ويوجد تشغيل تدريجى لبعض المناطق، لافتا إلى أن المهندس المسئول بالهيئة، وأفاد بأنه سوف ينتهى العمل بنسبة 70% داخل المدينة والباقى 30% ستكون بأطراف المدينة، وهذا يدل على حجم الإنجاز الذى قامت به هيئة الصرف الصحى في المحافظة.

وأضاف النائب أن مدينة الحمام بها 6 قرى ومطلوب عمل صرف صحى خاص لكل قرية، ولذلك تم تخصيص مساحة 400 متر لعمل بيارة تخصص لخدمة هذه القرى لأن كل الأراضي بها ملك للدولة.

وذكر أن الأراضى بقرية السلام ملك للمو اطنين وهى زراعية وليست ملكا للدولة وسوف أقوم بالتبرع ب400 متر لعمل مشروع الصرف الصحى وعلى الهيئة منذ أن تتسلم الأرض أن تلتزم بالموعد المحدد فى الانتهاء من المشروع وإلا سأقوم بسحب الأرض من الشركة.