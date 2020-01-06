شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذى لشعبة المصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين يوم السبت المقبل الموافق 11/1/2020 حتى الأربعاء الموافق 15/1/2020، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها أنه سيتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من يوم السبت الموافق 18/1/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/1/2020 ، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، على أن تجرى الانتخابات وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 23 يناير 2020 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع بالنقابة لاختيار المكتب التنفيذى للشعبة (رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء)، تقدم طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الرابع بالنقابة.

وكان قد فاز فى الانتخابات التى أجرتها شعبة المصوريين فى أغسطس عام 2017 عمرو نبيل بمنصب مقرر شعبة المصوريين الصحفيين "بالتزكية"، فى الانتخابات التى أجريت الأحد الماضى، 20 أغسطس، فى مقر النقابة بوسط القاهرة ومجدى إبراهيم فاز بمنصب نائب المقرر، وفاز بالعضوية كل من، مصطفى أمين، وأحمد جمعة، ومحمد هشام .