واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى كينيا عقب هجوم لحركة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب ا)

دفعت الولايات المتحدة، بتعزيزات عسكرية إلى خليج ماندا بكينيا، أمس الأحد لتأمين قاعدة تستخدمها قوات أمريكية وكينية بعد الهجوم الذي شنه إرهابيو حركة الشباب، بحسب بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (إفريكوم) ومقرها شتوتجارت بالمانيا في موقعها الإلكتروني .

كانت حركة الشباب، وهي منظمة إرهابية منتمية لتنظيم القاعدة،قد قامت بمهاجمة القاعدة العسكرية لقوات الدفاع الكينية في خليج ماندا بكينيا، في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.

وقالت افريكوم إن متعاقدين أمريكيين اثنين وجنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم، الذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

وتشن حركة الشباب هجمات في كينيا لأنها تدعم الحكومة الصومالية، على حد قولها.