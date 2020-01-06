الديمقراطيون الأمريكيون يطالبون بمزيد من المعلومات حول قتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

طالب زعماء الديمقراطيين بالمزيد من المعلومات حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال القيادي الإيراني الأبرز قاسم سليماني في الأسبوع الماضي.

يذكر أن القرار المفاجئ الذي اتخذه ترامب بقتل سليماني - أحد أهم الشخصيات في الشرق الأوسط - أحدث دويًا هائلاً في سائر أنحاء العالم ودفع السياسة الخارجية في اتجاه النقاش حول المحاكمة المرتقبة بشأن عزله.

وفي رسالة بعثا بها إلى ترامب اليوم الاثنين قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شامر والسيناتور روبرت ميندينيز ، إن ترامب ليس لديه "أي مبرر" في تحديد السبب المنطقي الذي استندت عليه الإدارة في القتل.

Advertisements

وقال العضوان في مجلس الشيوخ في الرسالة اليوم "من المهم للغاية أن يتشارك مجلس الأمن القومي والشعب الأمريكي أمورا بمثل هذه الأهمية في الوقت المناسب".

كانت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب قالت مساء أمس الأحد إن المجلس سوف يستحدث تشريعا هذا الأسبوع للحد من قدرة الرئيس على القيام بأعمال عسكرية ضد إيران دون أخذ موافقة الكونجرس.

ووصفت بيلوسي الهجوم بأنه" غارة جوية عسكرية استفزازية وغير متناسبة" وأنه " يعرض للخطر حياة العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم جراء المجازفة بتصعيد خطير للتوترات مع إيران".

غير أن ترامب وجه انتقادات شديدة في سلسلة من تغريداته اليوم للديمقراطيين بسبب تركيزهم على عزله من خلال محاكمته في مجلس الشيوخ بينما " لدينا الكثير جدا منالأمور المهمة التي تنتظرنا".