بالصور.. الأقباط يؤدون قداس "عيد الميلاد" بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شارك الأقباط، مساء اليوم الإثنين، في أداء قداس عيد الميلاد المجيد، في مختلف كنائس وأديرة ومطرانيات محافظة الدقهلية، البالغ عددها ٤٢، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة.

توافد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والوطنية للمشاركة في تهنئة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، الذي ترأس الصلوات بمشاركة القمص ساروفيم وديع وكيل المطرانية.

ومن جانبه، أعرب الأنبا داود عن سعادته لحضور ممثلي الأحزاب السياسية، وطالب بضرورة الحفاظ على روح الأخوة والمحبة التي تسود الشعب المصري.​