"مفيش مجال للقلق".. 7 رسائل من السيسي للمصريين في قداس عيد الميلاد -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي ومحمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته مساء اليوم بكاتدرائية الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز رسائل الرئيس للمصريين في قداس عيد الميلاد المجيد.

- "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.. الحقيقية الاستقبال بتاعكم استقبال جميل ورائع واحنا والله بنحبكم.. وسنة سعيدة علينا كلنا".

- "إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

- "ما تخلوش حد أبدًا يدخل بيننا ويحاول يوقع بيننا ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهتفضل بلدنا كلنا".

- "الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا وكل واحد عارف أن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها".

- "أنا شايف المصريين قلقانين.. أنتم قلقانين من إيه.. مفيش مجال للقلق لسبب واحد؛ والسبب إن إحنا مع بعض وطول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة".

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- "ربنا أراد إننا نكون في ظروف صعبة لكن ده لينا وعلينا.. لينا إننا نخلي بالنا وننتبه ونلاحظ ونقول إن كان ممكن يبقى حالنا كده، لكن علينا إننا نخلي بالنا من بلدنا".

- "طول ما الشعب المصري إيد واحدة وطول ما إحنا مع بعض ماحدش يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة".

- "إحنا بنتعامل بشرف في زمن مبقاش فيه شرف، وربنا بيدعم المخلصين والمحبين لوطنهم".

وفي نهاية كلمته أعطى السيسي، باقة ورود للبابا تواضروس، قائلاً: "أرجو أن هذه الوردة تصل لكل المصريين".

وبدأت مساء الاثنين، احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوفد محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشارك بالقداس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.