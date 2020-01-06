الملك يستقبل وزراء خارجية الدول المطلة على الأحمر وخليج عدن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك نقل تحياته وتقديره إلى قادة دولهم.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.