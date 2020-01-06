الملك يستقبل وزراء خارجية الدول المطلة على الأحمر وخليج عدن

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك نقل تحياته وتقديره إلى قادة دولهم.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.
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