بينس: سليماني مكن الحوثيين من قتل المدنيين



كشف نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، أن ميليشيا فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، قامت بتمكين الميليشيا الحوثية في اليمن بإطلاق الصواريخ التي تسببت في قتل الأبرياء من المدنيين. قال نائب الرئيس الأميركي في تغريدة له عبر حسابه في موقع «تويتر»: «في اليمن، قام فيلق القدس، بقيادة سليماني، بتنظيم وتمكين إطلاق الصواريخ التي أسفرت عن مقتل العشرات من الناس في المنطقة»، أضاف بينس، أن الأهداف شملت المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية ، وسقط خلالها عدد من القتلى المدنيين. يشار إلى أن قائد ميليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قتل في قصف جوي نفذته طائرات أميركية مسيرة، يوم الجمعة الماضي، واستهدف موكبا من سيارتين كانتا تقلان سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس على طريق مطار بغداد الدولي. ذكرت تقارير سابقة أن الميليشيا الحوثية، الموالية لإيران، قصفت الأحياء السكنية وأطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على القرى والمدن اليمنية مما تسبب بمقتل عشرات الآلاف من اليمنيين.

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