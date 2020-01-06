أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بمقتل القيادي في ميليشيا الحوثي علي عبدالله الشرعي، ومعه 5 من مرافقيه، ونقلت الوكالة، عن مصدر عسكري، أن نيران الجيش اليمني استهدفت «علي الشرعي»، ومن معه خلال تجمعهم في وادي البحابح غربي تعز، وأضاف المصدر العسكري، بأن مدفعية الجيش قصفت طاقما كاملا تابعا للحوثيين، وكمية أخرى من الذخائر. ودارت مواجهات وقصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي في الساعات والأيام الماضية، شمال وشرق جبل «هان» المطل على نقطة «الهنجر»، المدخل الغربي لمدينة تعز، وكان قائد ميليشيات الحوثي في البرح عبدالله عوبل، قد قتل قبل أيام في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة البرح، ضمن خسائر كبيرة تتعرض لها الميليشيات في جبهات القتال بمحافظة تعز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل القيادي الحوثي علي الشرعي في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.