تفاصيل جديدة لهروب كارلوس غصن المثير

ووصل إلى أوساكا، مساء اليوم، نفسه، وفق صحيفة «يوميوري شيمبون» وقناة «إن تي في» اليابانيتين. وقالت «إن تي في» إن غصن استقل سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك. يعتقد أن عناصر شركة خاصة، يشتبه بأن «نيسان» كلفتهم بمراقبة غصن، أبدوا نوعا من قلة الانتباه أو التركيز على مهمتهم، بحسب مصدر مقرب من محيط غصن، لذلك، نجح غصن في المغادرة وحيدا، ودون عقبات، بيته في طوكيو في 29 ديسمبر، بحسب ما أظهرت صور كاميرات مراقبة اطلعت عليها الأسبوع الماضي وسائل إعلام يابانية. لكن المرحلة التالية من الفرار لا تزال غامضة حتى الساعة. وبحسب المعلومات الأولية، استقل غصن طائرة خاصة ليلة 29 ديسمبر باتجاه إسطنبول، ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي، ومن هناك غادر إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.
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